Пашинян заявил, что готов обменять своего сына на удерживаемых в Азербайджане военных

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8 июня 2021, 19:18 Источник: РИА "Новости"

и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, Sadak Souici/Keystone Press Agency

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готов обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане армянских военных, которых считаются в Ереване военнопленными.

Накануне Никол Пашинян заявил, что пленные в бакинских тюрьмах осуществляют "борьбу за суверенитет Армении". По его словам, они простят власти за один-два лишних месяца в плену, однако не простят, если за их освобождение в жертву отдадут независимость страны.

Комментируя вышеуказанные слова, бывший президент республики Серж Саргсян предложил Николу Пашиняну отдать своего сына и "вернуть вместо него 20-25 военнопленных".

И.о. премьер-министра Армении заявил, что согласен сделать это и официально обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с сообщением, что готов отдать сына в обмен на всех пленных.

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