Пашинян назвал приемлемыми предложения РФ об урегулировании на границе Армении и Азербайджана

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе являются приемлемыми для Еревана.
Накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил, что Баку поддержал предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы.
Сегодня и.о. премьера Армении уточнил, что для Еревана приемлемы предложения России по урегулированию конфликта и заметил, что Армения готова к их реализации.
Никол Пашинян добавил, что армянская сторона также считает приемлемыми предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ о "зеркальном" выводе сторонами войск с приграничной линии и начале делимитации и демаркации границ под наблюдением международного сообщества.
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