Пашинян назвал похищением взятие в плен армянских военных

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27 мая 2021, 11:37 Источник: РИА Новости

Никол Пашинян, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию о шести военных, плененных на армяно-азербайджанской границе утром в четверг, 27 мая.

«Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении, они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях. Одно ясно, что это не пленение наших солдат - это похищение», - высказал он.

Пашинян отметил, что инциденты, происходящие на границе, - это грубейшее нарушение международного права со стороны Азербайджана. По его словам, Армения должна использовать все, в том числе международные, рычаги для урегулирования ситуации.

Ранее Минобороны Армении опубликовало фамилии шести армянских военных, плененных на армяно-азербайджанской границе.

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