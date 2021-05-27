Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных Азербайджаном военных

Аргументы Недели → В мире 13+

27 мая 2021, 10:46

флаг Армении, фото: Carsten Reisinger/ globallookpress.com

Минобороны Армении опубликовало фамилии шести армянских военных, плененных на армяно-азербайджанской границе утром в четверг, 27 мая. Конфликт между странами вновь обострился 12 мая после инцидента на одном из приграничных участков Сюникской области.

«Сообщаем фамилии лиц, выполнявших инженерные работы без пересечения границы и попавших в плен. Это военнослужащие контрактной службы А. Абгарян, И. Саркисян, В. Саркисян, Б. Оганян, А. Будоян, В. Рафаэлян», - говорится в заявлении ведомства.

При этом в Минобороны опровергли слова оборонного ведомства Азербайджана о том, что армянские военнослужащие находились на территории республики.

В Ереване отметили, что шестеро военных были пленены, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости