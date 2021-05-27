Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных Азербайджаном военных

Минобороны Армении опубликовало фамилии шести армянских военных, плененных на армяно-азербайджанской границе утром в четверг, 27 мая. Конфликт между странами вновь обострился 12 мая после инцидента на одном из приграничных участков Сюникской области.
«Сообщаем фамилии лиц, выполнявших инженерные работы без пересечения границы и попавших в плен. Это военнослужащие контрактной службы А. Абгарян, И. Саркисян, В. Саркисян, Б. Оганян, А. Будоян, В. Рафаэлян», - говорится в заявлении ведомства.
При этом в Минобороны опровергли слова оборонного ведомства Азербайджана о том, что армянские военнослужащие находились на территории республики.
В Ереване отметили, что шестеро военных были пленены, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.
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