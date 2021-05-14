Азербайджан направил дополнительные силы на ранее захваченный им участок армянской территории

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14 мая 2021, 13:09

Фото: соцсети

Азербайджанские ВС в настоящий момент находятся на армянской территории в приграничной Сюникской области, в ходе прошедших в четверг переговоров представители армянской стороны потребовали вывести войска. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны Армении. Местные источники сообщают о появлении военной техники ВС Азербайджана на армянской территории.

«В ходе вчерашних переговоров наша сторона жестко потребовала вывести войска, отметив, что не собирается уступать ни один метр нашей территории. ВС противника пока находятся на данном участке в Сюнике, по нашим сведениям, ждут указов руководства», - отметили в ведомстве. В месте с тем очевидцы сообщают о развертывании азербайджанскими военными минометных расчетов и появлении военной техники на ранее захваченной армянской территории в Сюникской области.

Напоминаем, в среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. В четверг вечером Пашинян заявил, что поручил руководителям соответствующих министерств начать консультации с ОДКБ по ситуации в Сюнике.

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