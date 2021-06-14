Эксперт Памела Зайсер заявила, что «живописный вид» швейцарской виллы будет способствовать приятной беседе Путина и Байдена

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14 июня 2021, 13:59 Источник: РИА Новости

Швейцария, фото: pixabay.com

Преподаватель факультета политических наук Университета Северной Флориды Памела Зайсер оценила место, выбранное для встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве, виллу Ла Гранж.

Зайсер отметила, что вилла Ла Гранж имеет несколько преимуществ. Во-первых, здесь проходили переговоры Международного комитета Красного Креста по Женевской конвенции в 1864 году, то есть исторически это место «продуктивных и мирных переговоров между главами государств», пояснила она. Во-вторых, это красивое и спокойное место, «умиротворяющее в контексте потенциально напряженной встречи между Байденом и Путиным», добавила эксперт.

Она считает, что многое зависит от графика мировых лидеров. По ее словам, если у Путина и Байдена есть возможность пообщаться в неформальной обстановке во время прогулки, то «живописный вид будет способствовать приятной беседе». Зайсер не исключает, что при выборе места для проведения саммита эта идея учитывалась.

«Удобное место для неофициального обсуждения политики может создать условия для продуктивной дискуссии. И, конечно, Швейцария исторически известна своей политикой нейтралитета, а также тем, что она была местом встреч мировых лидеров», - подчеркнула она.

Зайсер напомнила, что Швейцария была заинтересована в проведении встречи на ее территории. Это добавляет престижа и внимания стране, резюмировала эксперт.

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