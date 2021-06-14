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Представитель Белого дома Салливан: отношения между РФ и США основаны на «двух основополагающих элементах»

, 09:23 Источник: РИА Новости

Представитель Белого дома Салливан: отношения между РФ и США основаны на «двух основополагающих элементах»
Белый дом, фото: CNP / MediaPunch via www.imago-i/ globallookpress.com

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, в каких сферах Вашингтон готов сотрудничать с Москвой. По его словам, позиция США в отношениях с Россией основана на «двух основополагающих элементах».

«Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией», - пояснил он.

Говоря об «основополагающих элементах отношений», Салливан отметил, что в первую очередь Вашингтон выделяет общие интересы, по которым страны могут «работать вместе для достижения результатов на благо США и американского народа». Суть «второго элемента» состоит в том, что Вашингтон называет «вредные действия, которые отказывается терпеть, и на которые последует отпор», отметил помощник президента.

«Мы не можем дать гарантий о том, что будет делать Россия, но мы можем дать обещания о действиях Америки», - пояснил он.

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