В кабмине ФРГ поддержали расследование происхождения COVID-19

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14 июня 2021, 13:29 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Заместитель официального представителя германского кабмина Мартина Фиц заявила в понедельник, 14 июня, что Берлин "принципиально поддерживает" расследование происхождения коронавируса нового типа.

Мартина Фиц в рамках беседы с журналистами отметила, что данный вопрос обсуждался на саммите G7 – причины возникновения пандемии должны быть расследованы. По ее словам, это необходимо для того, чтобы избежать будущих эпидемий.

"Таким образом, федеральное правительство принципиально поддерживает это", – подчеркнула заместитель официального представителя кабмина ФРГ.

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