Аргументы Недели В мире 13+

В кабмине ФРГ поддержали расследование происхождения COVID-19

, 13:29 Источник: РИА "Новости"

В кабмине ФРГ поддержали расследование происхождения COVID-19
COVID-19, pixabay.com

Заместитель официального представителя германского кабмина Мартина Фиц заявила в понедельник, 14 июня, что Берлин "принципиально поддерживает" расследование происхождения коронавируса нового типа.

Мартина Фиц в рамках беседы с журналистами отметила, что данный вопрос обсуждался на саммите G7 – причины возникновения пандемии должны быть расследованы. По ее словам, это необходимо для того, чтобы избежать будущих эпидемий.

"Таким образом, федеральное правительство принципиально поддерживает это", – подчеркнула заместитель официального представителя кабмина ФРГ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

В НАТО не планируют по итогам саммита объявлять о вступлении новых членов в альянс

В НАТО не планируют по итогам саммита объявлять о вступлении новых членов в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 14 июня, подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не планируется объявлять сроки вступления новых государств в Североатлантический альянс.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью