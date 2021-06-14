В кабмине ФРГ поддержали расследование происхождения COVID-19

Заместитель официального представителя германского кабмина Мартина Фиц заявила в понедельник, 14 июня, что Берлин "принципиально поддерживает" расследование происхождения коронавируса нового типа.
Мартина Фиц в рамках беседы с журналистами отметила, что данный вопрос обсуждался на саммите G7 – причины возникновения пандемии должны быть расследованы. По ее словам, это необходимо для того, чтобы избежать будущих эпидемий.
"Таким образом, федеральное правительство принципиально поддерживает это", – подчеркнула заместитель официального представителя кабмина ФРГ.
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