В ЕС окончательно утвердили снятие ограничений на поездки для обладателей европейских COVID-сертификатов

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14 июня 2021, 13:16 Источник: РИА "Новости"

аэропорт, pixabay.com

Совет ЕС в понедельник, 14 июня, окончательно утвердил принятое ранее решение о снятии ограничений на поездки внутри Европейского союза для людей, которые имеют европейские COVID-сертификаты.

Напомним, в пятницу, 21 мая, стало известно, что с 1 июля 2021 года в Европейском союзе будут доступны три вида COVID-сертификатов. Соответствующую информацию предоставил Еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Уточнялось, что в ЕС с начала следующего месяца будут действовать три вида сертификатов: о вакцинации против коронавирусной инфекции, о негативном тесте на COVID-19, а также о выздоровлении человека от коронавируса.

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