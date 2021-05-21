В ЕС с 1 июля введут три вида COVID-сертификатов

В пятницу, 21 мая, стало известно, что с 1 июля 2021 года в Евросоюзе будут доступны три вида COVID-сертификатов. Соответствующую информацию предоставил сегодня Еврокомиссар Дидье Рейндерс.
Подчеркивается, что с 1 июля в ЕС будут действовать три вида сертификатов: о вакцинации против коронавирусной инфекции, о негативном тесте на COVID-19, а также о выздоровлении от коронавируса. Уточняется, что они будут бесплатными для всех граждан Европейского Союза.
Дидье Рейндерс также заметил, что Еврокомиссия выделит сто миллионов евро, чтобы максимально снизить для граждан стоимость проведения тестов для внесения информации в вышеуказанные сертификаты.
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