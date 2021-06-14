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Два корабля НАТО зашли в акваторию Черного моря

, 12:54 Источник: РИА "Новости"

Два корабля НАТО зашли в акваторию Черного моря
эсминец ВМС Великобритании "Дефендер", Rob Powell/ZUMAPRESS.com

В понедельник, 14 июня, в акваторию Черного моря вошли два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО. Об этом сообщили ранее сегодня в Национальном центре управления обороной.

Подчеркивается, что в акваторию Черного моря вошли в понедельник эсминец УРО (управляемое ракетное оружие) "Дефендер" Военно-морских сил Великобритании, а также фрегат УРО "Эвертон" Военно-морских сил Нидерландов.

Подчеркивается, что силы и средства Черноморского флота к настоящему моменту приступили к контролю за действиями кораблей Североатлантического альянса.

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