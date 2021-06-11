Эсминец ВМС США «Лабун» отправился в Черное море

Американский ракетный эсминец "Лабун" выдвинулся в сторону Черного моря. Соответствующую информацию утром в пятницу, 11 июня, предоставил Шестой флот Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.
Согласно последней информации, американский корабль проведет операцию "по обеспечению безопасности в регионе". В сообщении Шестого флота подчеркивается, что ВМС США регулярно работают с союзниками по Североатлантическому альянсу и партнерами в Черном море.
Отметим, что эскадренный миноносец "Лабун" имеет две пусковые установки системы "Иджис", способные нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с ядерными боеголовками. Кроме того, на борту судна размещается вертолет SH-60 "Си Хок". Экипаж корабля составляет 337 человек.
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