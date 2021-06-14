Генсек НАТО описал «модель поведения» России

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14 июня 2021, 11:52 Источник: РИА Новости

флаг НАТО, фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о «модели поведения» России. По его словам, отношения между альянсом и Москвой находятся на «самом низком уровне после окончания холодной войны».

«Мы видим модель поведения России: агрессивные действия против соседей, кибератаки и гибридные нападения, которые направлены в том числе против стран НАТО», - пояснил он.

Столтенберг отметил, что такие действия стали причиной ухудшения отношений между альянсом и Россией. Он добавил, что НАТО подтвердило свою политику в сторону Москвы, основанную на «диалоге и сдерживании». Генсек добавил, что диалог - это не признак слабости, а признак силы.

«Мы едины. Это самый главный сигнал, который мы направляем России. Вы не сможете нас расколоть», - резюмировал он.

Напомним, что в понедельник, 14 июня, в Брюсселе пройдет 32-й саммит НАТО с участием представителей 30 стран.

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