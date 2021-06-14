Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО проведут консультации с Байденом по отношениям с РФ

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры НАТО проведут консультации с президентом США Джо Байденом по отношениям с Россией в преддверии саммита лидеров двух стран.
Столтенберг заявил, что саммит НАТО направит странам сигнал о том, что альянс силен, един, а также готов работать в эпоху "глобальной конкуренции".
Генсек НАТО уточнил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Российской Федерацией. По словам Йенса Столтенберга, такой подход не является слабостью. Он также добавил, что организация приветствует грядущую встречу президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина.
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