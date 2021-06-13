Британские пользователи прокомментировали отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным: «Слишком напуган»

Британские читатели прокомментировали отказ президента США Джо Байдена от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после саммита в Женеве, который состоится 16 июня.
«Байден слишком напуган, и Путину не нужно его позорить. Он сам позорится почти каждый раз, когда открывает рот», - написал один из пользователей.
Другой назвал американского лидера «позорищем, которое ждет своего часа».
«… то, что Джо [Байден] в действительности имеет в виду, так это то, что он опозорится, общаясь с недружественными ему СМИ. Там будут репортеры из США и России, и Джо не контролирует российских журналистов», - отметил комментатор.
Некоторые предположили, что первой леди не будет рядом и подсказывать ответы на вопросы будет некому.
«Нужно быть слепым, чтобы не понять одного: Путин порвет Байдена на куски! Весь мир это понял», - заявил еще один читатель.
Ранее Байден объяснил свой отказ от общей пресс-конференции с Владимиром Путиным после встречи в Женеве.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя пресс-конференцию Байдена после саммита в Женеве, уточнил, что Путин тоже выступит перед журналистами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости