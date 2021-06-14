Автомобиль въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

В американском городе Миннеаполис автомобиль совершил наезд на толпу протестующих. Согласно последней информации местных сотрудников полиции, а результате случившегося погиб один человек.
Инцидент произошел на улице Лейк-стрит. В результате случившегося пострадали два человека, один из которых скончался в больнице. Травмы второго человека не являются опасными для жизни. Подозреваемого в совершении наезда задержали, его мотивы к настоящему моменту не установлены.
Отметим, что протесты в последние дни проходят на улицах Миннеаполиса из-за гибели 32-летнего афроамериканца Уинстона Смита, который был застрелен правоохранителями в процессе задержания.
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