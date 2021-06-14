ABC: в Техасе гоночный автомобиль совершил наезд на толпу зрителей

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14 июня 2021, 09:56 Источник: ABC

машина полиции, pixabay.com

Во время проведения гонок на ипподроме в населенном пункте под названием Фабенс, расположенном в американском штате Техас, автомобиль въехал в толпу зрителей. Об этом сообщили в понедельник журналисты.

Уточняется, что по неустановленным причинам машина внезапно выехала за пределы трека и пробила ограждение, за которым стояли зрители.

Местные СМИ сообщают, что в результате данной аварии пострадали не менее восьми человек. Известно, что трое граждан в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии. Пока нет данных о том, что именно стало причиной выезда автомобиля за пределы трека.

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