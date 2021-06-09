Автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве

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9 июня 2021, 15:12 Источник: Telegram

полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

В среду, 9 июня, на северо-западе Москвы автомобиль врезался в автобусную остановку. Информацию о данном происшествии предоставили сегодня днем сотрудники столичного департамента транспорта.

Наезд на остановку общественного транспорта был совершен у дома номер 12 на Живописной улице. Согласно последним сообщениям, в результате аварии пострадала женщина, которая находилась за рулем машины. Она была доставлена в Городскую клиническую больницу. Данных о состоянии гражданки не поступало.

Подчеркивается, что движение в районе инцидента в настоящий момент не затруднено.

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