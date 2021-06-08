Самосвал снес надземный переход в Курганской области

В Курганской области водитель самосвала на трассе "Иртыш" утром во вторник, 8 июня, снес поднятым кузовом модульный пешеходный переход. На данном участке дороги движение транспорта закрыто.
В пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону сообщили, что авария случилась сегодня в 11.15 по местному времени (09.15 по Москве) на 254-м километре автодороги "Иртыш". Установлено, что водитель 1964 года рождения на самосвале осуществлял движение по автодороге со стороны Челябинска в сторону Кургана. Шофер не опустил кузов, вследствие чего произошел наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода.
Сейчас принимаются меры для освобождения проезжей части. На данном участке дороги организовали объезд места происшествия, которое регулируют сотрудники ГАИ.
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