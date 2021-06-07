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Народная артистка России Римма Волкова погибла в результате ДТП

, 09:52 Источник: ВКонтакте

Народная артистка России Римма Волкова погибла в результате ДТП
Римма Волкова, страничка Музыкальной школы им. Римского-Корсакова ВКонтакте

Народная артистка России, оперная певица Римма Волкова погибла в результате дорожно-транспортного происшествия под Петербургом. Об этом сообщила Музыкальная школа имени Римского-Корсакова.

Авария случилась вечером в минувшее воскресенье. Есть данные о том, что ДТП произошло на трассе Петродворец — Кейкино. Точные обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В Музыкальной школе имени Римского-Корсакова подчеркнули, что Римма Волкова любила своих учеников, всегда имела большой класс, долгие годы заведовала вокальным отделом и воспитала множество замечательных выпускников.

Волкова проработала ведущей солисткой Мариинского театра с 1967 по 1993 год. Звание народной артистки России певица получила в 1995 году.

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