В Волгоградской области произошло ДТП, в котором погибли женщина и подросток

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 июня 2021, 22:58 Источник: v1.ru

pixabay.com

На трассе Самара - Энгельс - Волгоград дорожная авария унесла жизни 29-летней женщины и 14-летнего подростка. Трагедия случилась в Быковском районе Волгоградской области.

ДТП зафиксировали примерно в три часа дня близ поселка Зеленый. Согласно предварительным данным, иномарка “Шевроле Авео”, которой управляла женщина в возрасте 29 лет, двигалась в направлении Волжского. Женщина-водитель не смогла справиться с управлением, и ее авто съехал с трассы и опрокинулся.

Водителя “Шевроле Авео” доставили в медицинское учреждение, где она и скончалась. К сожалению, на месте погиб мальчик. Ему было 14 лет.

Также сообщается, что в салоне иномарки находились 9-летний брат и 13-летняя сестра погибшего подростка. Их отвезли в больницу. Состояние детей оценивалось как тяжелое.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости