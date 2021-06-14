CNN: Байден после встречи с Елизаветой II заявил, что королева напомнила ему мать

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14 июня 2021, 10:26 Источник: CNN

королева Великобритании Елизавета II и президент США Джо Байден, Pool/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил в рамках разговора с журналистами после встречи с королевой Великобритании в ее загородной резиденции, что Елизавета II напомнила ему его мать.

Перед вылетом в Брюссель из Соединенного Королевства Джо Байден сообщил представителям СМИ, что Елизавета II была чрезвычайно любезна с ним, а своим великодушием и внешним видом напомнила ему его мать. Американский лидер добавил, что пригласил королеву Великобритании в Белый дом.

Отметим, что впервые Байден, который тогда был молодым сенатором, встретился с Елизаветой II в 1982 году.

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