CNN: Байден после встречи с Елизаветой II заявил, что королева напомнила ему мать

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил в рамках разговора с журналистами после встречи с королевой Великобритании в ее загородной резиденции, что Елизавета II напомнила ему его мать.
Перед вылетом в Брюссель из Соединенного Королевства Джо Байден сообщил представителям СМИ, что Елизавета II была чрезвычайно любезна с ним, а своим великодушием и внешним видом напомнила ему его мать. Американский лидер добавил, что пригласил королеву Великобритании в Белый дом.
Отметим, что впервые Байден, который тогда был молодым сенатором, встретился с Елизаветой II в 1982 году.
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