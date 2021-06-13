Telegraph: около 29% умерших от «индийского штамма» коронавируса британцев прошли полный курс вакцинации

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13 июня 2021, 21:51 Источник: Telegraph

Британия, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на исследование агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) сообщили, что почти треть британцев, умерших от «индийского штамма» новой коронавирусной инфекции сделали две дозы зарубежных вакцин.

В материале говорится, что вакцины эффективны против «индийского штамма» на 33% после первой дозы и на 81% после второй. Кроме того, математик Джеймс Уорд, занимающийся моделированием данных по коронавирусу, считает, что прививка способна защитить от заражения и смерти на 80 и 95% соответственно.

«С одной стороны, цифры обнадеживают, но доказательств, подтверждающих эти данные, пока недостаточно», - пояснил он.

Отмечается, что из 42 пациентов, которые умерли в результате заражения «индейским штаммом», 12 человек (примерно 29%) были полностью привиты.

«Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации. Случаи заражения дельта-вариантом (индийским) росли экспоненциально с начала мая … за последние семь дней зафиксировано около пяти тысяч заболевших», - сказано в отчете.

Эпидемиолог Меган Колл уточнила, что еще предстоит выяснить причину смертельного исхода у вакцинированных пациентов.

Ранее врач Наталья Пшеничная назвала симптомы «индийского штамма» коронавируса.

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