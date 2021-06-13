Военный эксперт Кнутов допустил возможность внезапного ядерного удара по России секретным американским шаттлом X-37B

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13 июня 2021, 16:57

Американский шаттл X-37B, U.S. Air Force/space.com / globallookpress.com

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил возможность внезапного ядерного удара по Российской Федерации секретным американским шаттлом X-37B. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».

Как констатировал Кнутов, на сегодняшний день Соединенные Штаты располагают шестью аппаратами X-37B. В одном из них можно разместить три ядерных боеголовки, в каждом из пяти других – до шести снарядов.

«То есть у американцев есть шесть кораблей, которые способны совершать нырки из космического пространства. Этот нырок со сбросом ядерной бомбы может произойти над территорией России», - отметил аналитик.

По его словам, если произойдет подобная внезапная атака, отечественные средства противоракетной обороны не успеют ее отбить.

Ранее в воскресенье сообщалось, что американское издание Washington Examiner выступило с прогнозом, по которому в случае войны российские подлодки «Ясень» попытаются ударить ракетами по восточному побережью США.

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