Washington Examiner: в случае войны российские подлодки «Ясень» попытаются атаковать ракетами восточное побережье США
13 июня 2021, 12:31
В случае военного конфликта российские подлодки класса «Ясень» попытаются атаковать ракетами восточное побережье Соединенных Штатов. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах американских СМИ.
Как констатировало издание Washington Examiner, субмарины «Ясень», к которым относятся лодки «Казань» и «Северодвинск», являются «исключительно тихими». Отмечается, что данные корабли предназначены для незаметного для противника проникновения в воды Атлантического океана.
В случае войны подлодки попытаются приблизиться к восточному побережью США и ударить по нему крылатыми ракетами последнего поколения, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что американский генерал Скотт Беррьер назвал Россию экзистенциальной угрозой для Штатов.
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