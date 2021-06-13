Американский генерал Скотт Беррьер назвал Россию экзистенциальной угрозой для США
13 июня 2021, 08:13
Российская Федерация является экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал американский генерал Скотт Беррьер, возглавляющий Оборонное Разведывательное Агентство.
Как пишет отечественный сайт «Репортер», Беррьер, выступая перед конгрессменами, отметил, что Россия представляет для США экзистенциальную угрозу. Генерал высказал беспокойство по поводу вложения Москвой средств в обычные и стратегические ядерные вооружения, что увеличивает риски для существования Штатов.
По словам Скотта Беррьера, РФ «обладает растущей возможностью для проецирования своей силы» при помощи высокоточных крылатых ракет.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Константин Сивков указал на то, что американский ядерный бомбардировщик B-52 «очень опасен для России».
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