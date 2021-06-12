Бывший сотрудник Генштаба Сивков: американский ядерный бомбардировщик B-52 «очень опасен для России»

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12 июня 2021, 15:47 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, Ssgt. Trevor T. Mcbride/Us Air / globallookpress.com

Американский ядерный бомбардировщик B-52 «очень опасен для России». На это в разговоре с журналистами указал отечественный военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.

Специалист прокомментировал для СМИ реакцию российского посольства в США на решение Вашингтона привлечь самолеты B-52 к учениям над Балтийском морем. Дипломаты назвали поведение американской стороны провокационным.

Сивков отметил, что бомбардировщики, предназначенные для нанесения ядерного удара, могут «воздействовать» на глубину до двух тысяч километров. B-52 «очень опасен для России», как и для любого другого государства, констатировал экс-сотрудник Генштаба.

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Алексей Мартынов допустил возможность ракетного удара России по учебному центру НАТО в украинском Очакове.

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