Бывший сотрудник Генштаба Сивков: американский ядерный бомбардировщик B-52 «очень опасен для России»

Американский ядерный бомбардировщик B-52 «очень опасен для России». На это в разговоре с журналистами указал отечественный военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.
Специалист прокомментировал для СМИ реакцию российского посольства в США на решение Вашингтона привлечь самолеты B-52 к учениям над Балтийском морем. Дипломаты назвали поведение американской стороны провокационным.
Сивков отметил, что бомбардировщики, предназначенные для нанесения ядерного удара, могут «воздействовать» на глубину до двух тысяч километров. B-52 «очень опасен для России», как и для любого другого государства, констатировал экс-сотрудник Генштаба.
Ранее в субботу сообщалось, что политолог Алексей Мартынов допустил возможность ракетного удара России по учебному центру НАТО в украинском Очакове.
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