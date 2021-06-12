Политолог Мартынов допустил возможность ракетного удара России по учебному центру НАТО в украинском Очакове

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12 июня 2021, 14:19

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный политолог Алексей Мартынов допустил возможность ракетного удара России по учебному центру Североатлантического альянса, который находится в украинском городе Очакове. По данному вопросу эксперт высказался в телевизионном эфире.

Мартынов, принявший участие в одной из программ канала «Россия 1», отметил, что учебный центр НАТО в Очакове должен превратиться в будущем в «полноразмерную базу». По словам аналитика, при «определенных условиях» данный объект может стать целью ракетного удара Москвы. В случае реализации такого сценария в выжженную землю превратится не только сам центр, но и окружающая его территория, спрогнозировал Алексей Мартынов.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский сайт Sohu написал, что НАТО восприняло смотр сил армии России в Крыму почти в качестве предтечи настоящей войны.

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