Sohu: НАТО восприняло смотр сил армии России в Крыму почти как предтечу настоящей войны

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12 июня 2021, 13:52 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Североатлантический альянс воспринял смотр подразделений армии России на территории Крыма почти как предтечу настоящей войны. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu процитировал министра обороны РФ Сергея Шойгу, который проинформировал, что некоторое время назад в Вооруженных силах страны состоялись контрольные внезапные проверки боеготовности. К ним привлекли в общей сложности 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, порядка 900 летательных аппаратов.

По словам Шойгу, проверки были необходимы только для того, чтобы оценить возможности армии, однако они имели неожиданный эффект, вызвав страх у Запада.

Авторы китайского сайта согласились с министром. Как отмечается в публикации Sohu, пересказанной «ПолитРоссией», армейский смотр, прошедший в Крыму, спровоцировал «непредсказуемую реакцию» НАТО – был воспринят блоком почти в качестве предтечи настоящей войны.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео, как самолет Су-30СМ оттеснил истребитель альянса от борта российского Минобороны над Балтийским морем.

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