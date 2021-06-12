Появилось видео, как Су-30СМ оттеснил истребитель НАТО от борта Минобороны России над Балтикой

Появилось видео, как отечественный самолет Су-30СМ оттеснил истребитель Североатлантического альянса от борта министерства обороны России в небе над Балтикой. Данный ролик был опубликован на YouTube.
Портал «Репортер» пишет, что некоторое время назад принадлежащий Италии F-35 осуществил попытку перехвата российского Ан-12 в воздушном пространстве Балтийского моря. Боевую машину НАТО от борта российского Минобороны оттеснил Су-30СМ. Его маневр сняли на видео, которое разместил YouTube-канал Fighterbomber.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Константин Сивков предложил перебросить на Кубу ядерное оружие РФ в случае вступления Украины в западный военный блок.
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