Экс-сотрудник Генштаба Сивков предложил перебросить на Кубу ядерное оружие России в случае присоединения Украины к НАТО

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12 июня 2021, 10:37 Источник: ФАН

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Российской Федерации следует перебросить на Кубу свое ядерное оружие, если Украина станет членом Североатлантического альянса. С соответствующим предложением выступил военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.

«Это будет как ответная мера», — заявил специалист.

По словам Сивкова, размещение на кубинской территории средств массового поражения мощностью в 100-150 мегатонн сформирует почву для переговоров между Москвой и Соединенными Штатами. Данную операцию можно провести «под видом создания систем борьбы с космическими угрозами», процитировало экс-сотрудника Генштаба интернет-издание ФАН.

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Виктор Баранец допустил, что в случае присоединения Украины к НАТО Россия может развернуть на Кубе гиперзвуковые ракеты.

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