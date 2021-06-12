Экс-сотрудник Генштаба Сивков предложил перебросить на Кубу ядерное оружие России в случае присоединения Украины к НАТО

Российской Федерации следует перебросить на Кубу свое ядерное оружие, если Украина станет членом Североатлантического альянса. С соответствующим предложением выступил военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.
«Это будет как ответная мера», — заявил специалист.
По словам Сивкова, размещение на кубинской территории средств массового поражения мощностью в 100-150 мегатонн сформирует почву для переговоров между Москвой и Соединенными Штатами. Данную операцию можно провести «под видом создания систем борьбы с космическими угрозами», процитировало экс-сотрудника Генштаба интернет-издание ФАН.
Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Виктор Баранец допустил, что в случае присоединения Украины к НАТО Россия может развернуть на Кубе гиперзвуковые ракеты.
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