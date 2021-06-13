Эксперт Юрий Кнутов: офицеры НАТО готовят армию Украины к атаке по республикам Донбасса

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13 июня 2021, 15:37

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Офицеры Североатлантического альянса готовят Вооруженные силы Украины к атаке по республикам Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучил российский военный эксперт Юрий Кнутов.

«Под видом предстоящих учений Sea Breeze-2021 в район Донбасса перебрасываются зарубежные военные инструкторы. Так, разведка ДНР зафиксировала появление шестидесяти британских и датских специалистов, которые будут обучать одну из мотопехотных бригад ВСУ ведению снайперского огня, минно-подрывному делу, диверсионным действиям в тылу противника. Все три функции присущи только наступательным операциям», - отметил Кнутов.

По словам аналитика, офицеры НАТО готовят украинскую армию к атаке по самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Юрий Кнутов допустил, что частично операция разрабатывается в штаб-квартире западного блока в Брюсселе.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский портал Sohu написал, что возглавляемое американцами НАТО превратило Украину в плацдарм против России.

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