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13 июня 2021, 13:12 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг Украины, pixabay.com

Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами превратил Украину в плацдарм против Российской Федерации. На это указывается в материале, размещенном некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.

Как отметил портал Sohu, санкции, введенные ранее США против «Северного потока - 2», были «эквивалентны подарку Киеву от Вашингтона», потому что завершение газопровода грозит Украине потерей доходов от транзита российского топлива в Европу. Однако впоследствии американская сторона отменила часть ограничительных мер, что сделало возможным достройку «СП-2».

По мнению авторов сайта, подобное поведение Штатов по отношению к Украине свидетельствует о том, что она рассматривается Вашингтоном как «пешка» в борьбе с Россией. Возглавляемое американцами НАТО превратило бывшую советскую республику в плацдарм против Москвы, констатируется в публикации Sohu, пересказанной «ПолитРоссией».

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание Washington Examiner написало, что в случае войны субмарины «Ясень» попытаются атаковать ракетами восточное побережье США.

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