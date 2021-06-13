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13 июня 2021, 14:29

Строительство газопровода «Северный поток – 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

Окончание строительства газопровода «Северный поток - 2» нанесет «серьезный удар» по экономике Украины. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Нестор Шуфрич, депутат Верховной Рады.

Как отметил парламентарий, завершение «СП-2» «коснется каждого украинца», поскольку нанесет «серьезный удар» по экономике бывшей советской республики, получающей доходы от транзита российского газа в Европу.

Шуфрич добавил, что Киеву изначально следовало не вести борьбу за закрытие проекта газопровода, а обеспечить себя долгосрочным транзитным контрактом с Москвой.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что НАТО во главе с Вашингтоном превратило Украину в плацдарм против России.

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