Депутат Рады Шуфрич: завершение «Северного потока - 2» нанесет «серьезный удар» по экономике Украины
13 июня 2021, 14:29
Окончание строительства газопровода «Северный поток - 2» нанесет «серьезный удар» по экономике Украины. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Нестор Шуфрич, депутат Верховной Рады.
Как отметил парламентарий, завершение «СП-2» «коснется каждого украинца», поскольку нанесет «серьезный удар» по экономике бывшей советской республики, получающей доходы от транзита российского газа в Европу.
Шуфрич добавил, что Киеву изначально следовало не вести борьбу за закрытие проекта газопровода, а обеспечить себя долгосрочным транзитным контрактом с Москвой.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что НАТО во главе с Вашингтоном превратило Украину в плацдарм против России.
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