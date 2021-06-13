Экс-депутат Рады Волга: в случае вступления Киева в НАТО между Россией и Украиной может начаться война

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13 июня 2021, 11:59 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если Киев станет членом Североатлантического альянса, между Российской Федерацией и Украиной может начаться военный конфликт. Такой вариант развития событий допустил Василий Волга, бывший депутат Верховной Рады.

Волга прокомментировал для журналистов заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в случае присоединения Украины к НАТО подлетное время ракет от Харькова до Москвы составит 7-10 минут. Как отметил экс-парламентарий, своим высказыванием Путин провел «красную линию».

Если Киев получит членство в НАТО, между Россией и Украиной может вспыхнуть вооруженное противостояние, полагает Василий Волга.

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