Путин не исключил вступления Украины в НАТО

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9 июня 2021, 20:39 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в среду, 9 июня, прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По словам российского лидера, никаких гарантий "невступления" страны в альянс нет.

Владимир Путин подчеркнул, что не считает разговоры о возможности включения Украины в НАТО "болтовней", однако, добавил, что Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад по данному вопросу.

Глава РФ заметил, что если Украина войдет в Североатлантический альянс, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. Путин также уточнил, что минимум половина украинцев не хочет вступления страны в НАТО – это "умные люди", не желающие быть "пушечным мясом".

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