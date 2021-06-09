Аргументы Недели Политика 13+

Власти США заявили, каковы шансы Украины стать членом НАТО

, 07:10 Источник: РИА Новости

Власти США заявили, каковы шансы Украины стать членом НАТО
pixabay.com

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, для того, чтобы в будущем стать членом военно-политического блока, у Украины имеются все нужные инструменты.

Соответствующее заявление Блинкен сделал в ходе слушаний в международном комитете Сената. При этом он подчеркнул, что американское руководство выступает за то, чтобы Украина присоединилась к альянсу.

“По нашим оценкам, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться в этом направлении”, - отметил госсекретарь США.

Американский политик добавил, что Украина постепенно движется “в сторону готовности к членству в будущем”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

В бундестаге призвали Киев более не жаловаться Берлину на власти России

В бундестаге призвали Киев более не жаловаться Берлину на власти России

Украинское руководство должно прекратить “жаловаться Берлину” на власти России. Соответствующее заявление сделал Вальдемар Гердт, занимающий пост члена международного комитета бундестага по международным отношениям.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью