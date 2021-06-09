Власти США заявили, каковы шансы Украины стать членом НАТО

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, для того, чтобы в будущем стать членом военно-политического блока, у Украины имеются все нужные инструменты.
Соответствующее заявление Блинкен сделал в ходе слушаний в международном комитете Сената. При этом он подчеркнул, что американское руководство выступает за то, чтобы Украина присоединилась к альянсу.
“По нашим оценкам, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться в этом направлении”, - отметил госсекретарь США.
Американский политик добавил, что Украина постепенно движется “в сторону готовности к членству в будущем”.
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