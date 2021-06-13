Пашинян заявил, что Армения передала Азербайджану лишь малую часть карт минных полей

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны передали Азербайджану лишь малую часть карт минных полей, которые перешли под контроль Баку, и настроены на дальнейшие обсуждения.
Никол Пашинян заметил, что некоторые оппозиционные круги заявили, что Азербайджану передали полные карты минных полей, вследствие чего можно было обеспечить возвращение всех пленных граждан Армении. По словам и.о. премьера, в реальности Баку была предоставлена лишь малая часть имеющихся карт.
Пашинян также выразил мнение, что для обеспечения безопасности Армении очень важно дальнейшее углубление отношений страны с Россией. По его словам, Ереван находится в постоянном контакте с российскими партнерами, чтобы решить проблему в приграничном с Азербайджаном участке Сотк-Хознавар.
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