Минобороны Армении обвинило в обстреле своих позиций на границе военных Азербайджана

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11 июня 2021, 17:26 Источник: Sputnik Армения

pixabay.com

Армянские позиции подверглись обстрелу со стороны военных Азербайджана. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе оборонного ведомства Армении.

Отмечается, что азербайджанская сторона накануне, десятого июня, предприняла попытку провести на границе двух стран инженерные работы. В свою очередь подразделения армянских Вооруженных сил заставили азербайджанцев перестать заниматься данными работами.

После этого, как подчеркнули в армянском Минобороны, военные Азербайджана стали стрелять по военнослужащим Армении. Инцидент произошел на приграничном участке в Гегаркуникской области. В оборонном ведомстве добавили, что военным Армении пришлось прибегнуть к ответным действиям.

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