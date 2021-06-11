Минобороны Армении обвинило в обстреле своих позиций на границе военных Азербайджана

Армянские позиции подверглись обстрелу со стороны военных Азербайджана. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе оборонного ведомства Армении.
Отмечается, что азербайджанская сторона накануне, десятого июня, предприняла попытку провести на границе двух стран инженерные работы. В свою очередь подразделения армянских Вооруженных сил заставили азербайджанцев перестать заниматься данными работами.
После этого, как подчеркнули в армянском Минобороны, военные Азербайджана стали стрелять по военнослужащим Армении. Инцидент произошел на приграничном участке в Гегаркуникской области. В оборонном ведомстве добавили, что военным Армении пришлось прибегнуть к ответным действиям.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.