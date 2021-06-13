Военный аналитик Кнутов допустил возможность начала Третьей мировой в случае нового наступления Украины на ДНР и ЛНР

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13 июня 2021, 10:44

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российский военный аналитик Юрий Кнутов допустил возможность начала Третьей мировой в случае нового наступления Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу специалист высказался в беседе с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

Кнутов отметил, что на Украину под прикрытием предстоящих учений Sea Breeze-2021 будет переброшено современное вооружение НАТО. Из слов эксперта следует, что Североатлантический альянс уже оказывал подобную помощь Киеву ранее.

Юрий Кнутов констатировал, что на данный момент украинская сторона «накопила» определенное количество западной техники, которую можно использовать для проведения наступательной операции. В числе такого оборудования машины для разминирования, которые на поля боя идут впереди танков и пехоты.

Согласно прогнозу аналитика, в случае нового наступления киевских сил в Донбассе на защиту ДНР и ЛНР должна встать Россия, что приведет к вмешательству НАТО.

«Это все чревато серьезными последствиями вплоть до Третьей мировой войны», - резюмировал Кнутов.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший секретарь Совнацбеза Украины Владимир Горбулин заявил, что его страна способна создать ракету, которая сможет добить до Москвы.

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