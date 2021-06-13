Экс-секретарь Совнацбеза Украины Горбулин: Киев способен создать ракету, которая сможет добить до Москвы

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июня 2021, 10:11

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киев способен создать ракету, которая сможет добить до Москвы. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил Владимир Горбулин, бывший секретарь украинского Совнацбеза.

Как информирует портал «ПолитНавигатор», Горбулин отметил, что разработки, имеющиеся у украинских конструкторов, позволяют создать ракетный комплекс средней дальности. В случае реализации проекта, которая при условии выделения финансирования должна занять от двух то пяти лет, на вооружении Киева появится ракета с дальностью полета в полторы тысячи – две тысячи километров. Таким образом, данный снаряд сможет добить до российской столицы.

Ранее в воскресенье сообщалось, что отечественный писатель Захар Прилепин высказал мнение, по которому в случае взятия ополчением Мариуполя в 2014 году в непризнанной ДНР произошла бы экологическая катастрофа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости