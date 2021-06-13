Экс-секретарь Совнацбеза Украины Горбулин: Киев способен создать ракету, которая сможет добить до Москвы
13 июня 2021, 10:11
Киев способен создать ракету, которая сможет добить до Москвы. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил Владимир Горбулин, бывший секретарь украинского Совнацбеза.
Как информирует портал «ПолитНавигатор», Горбулин отметил, что разработки, имеющиеся у украинских конструкторов, позволяют создать ракетный комплекс средней дальности. В случае реализации проекта, которая при условии выделения финансирования должна занять от двух то пяти лет, на вооружении Киева появится ракета с дальностью полета в полторы тысячи – две тысячи километров. Таким образом, данный снаряд сможет добить до российской столицы.
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