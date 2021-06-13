Прилепин: в случае взятия ополчением Мариуполя в 2014-м в ДНР произошла бы экокатастрофа из-за отключения воды Украиной

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13 июня 2021, 09:20

Писатель Захар Прилепин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В случае взятия ополчением Мариуполя в 2014 году в ДНР произошла бы экологическая катастрофа из-за отключения воды Украиной. Об этом рассказал российский писатель Захар Прилепин, ранее принимавший участие в боевых действиях в Донбассе.

Прилепин, выступивший в эфире YouTube-канала ForPost, отметил, что «водоснабжение всего Донбасса идет от Славянска до Мариуполя». Если бы ополченцы взяли последний город в 2014-м, киевские власти «бы завернули кран» и оставили всю территорию ДНР без воды. Уже через три дня в республике началась бы экологическая катастрофа, заявил писатель.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Игорь Романенко, бывший замглавы украинского Генштаба, призвал создать ракеты, способные добить до Урала.

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