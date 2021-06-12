Бывший замначальника Генштаба ВСУ Романенко призвал создать ракеты, способные добить до Урала
12 июня 2021, 17:25
Киеву надо создать ракеты, которые могут добить до Урала. С соответствующим призывом в разговоре со СМИ выступил Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.
По словам процитированного РИА Новости Романенко, его государству нужны собственные ракеты, способные долететь до Урала, полагаться только на военную помощь Североатлантического альянса не следует.
Собеседник журналистов добавил, что в настоящий момент киевская сторона связана обязательствами по Договору о ракетах средней и малой дальности, однако снятие данных ограничений является «делом времени».
Как сообщалось ранее в субботу, ветеран АТО Николай Греков обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в «сдаче» Донбасса летом 2014 года.
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