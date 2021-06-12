Ветеран АТО Греков: Порошенко «втупую по сговору сдал» Донбасс летом 2014 года

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12 июня 2021, 17:00

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Экс-президент Петр Порошенко «втупую по сговору сдал» Донбасс летом 2014 года. С соответствующим обвинением в адрес политика выступил Николай Греков, ветеран АТО («Антитеррористическая операция», прежнее название военной операции Киева на востоке Украины), бывший мэр города Александровска, ныне подконтрольного непризнанной ЛНР.

Как рассказал процитированный «ПолитНавигатором» Греков, он в июне 2014-го предлагал украинским властям предоставить ему силовую группу для возвращения контроля над Луганской областной администрацией. Из слов ветерана АТО следует, что Порошенко, а также другие представители руководства страны ответили отказом. Бывший глава государства «втупую по сговору сдал» Донбасс семь лет назад, заявил Николай Греков.

Ранее сегодня сообщалось, что российский эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, согласно которому армии Украины и НАТО отработают на учениях Sea Breeze-2021 захват Крыма.

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