Военный аналитик Кнутов: армии Украины и НАТО отработают на учениях Sea Breeze-2021 захват российского Крыма

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12 июня 2021, 14:55

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Армии Украины и Североатлантического альянса отработают на предстоящих учениях Sea Breeze-2021, которые состоятся на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, захват российского Крыма. Соответствующую точку зрения высказал отечественный военный аналитик Юрий Кнутов.

«В учениях будут участвовать порядка четырех тысяч человек. Это, казалось бы, достаточно небольшая сила, которая не способна решить такую задачу, как захват Крыма. Но на данный момент речь идет не о проведении операции, а о ее серьезной репетиции», - отметил эксперт в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

По словам Кнутова, целью маневров, в ходе которых корабли и авиация будут обеспечивать высадку десанта, станет отработка захвата Крыма. Поэтому у России «достаточно напряженное отношение» к Sea Breeze-2021, констатировал специалист.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Алексей Мартынов допустил возможность ракетного удара Москвы по учебному центру НАТО в украинском городе Очакове.

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