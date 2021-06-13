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Бразилия 15 июня получит 3 млн доз вакцины Janssen с истекающим сроком годности

, 09:51 Источник: ТАСС

Бразилия 15 июня получит 3 млн доз вакцины Janssen с истекающим сроком годности
вакцина Janssen, Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter

В Бразилию 15 июня поступят первые 3 миллиона доз вакцины от коронавируса нового типа Janssen. Согласно последним данным Минздрава страны, у препарата, о котором идет речь, истекает срок годности.

Глава Минздрава Бразилии Марселу Кейрога отметил, что вакцина покупается со скидкой 25 процентов, что дает возможность стране сэкономить примерно 480 млн реалов (около 94 млн долларов). Подчеркивается, что у препарата более короткий срок годности.

Срок действия вакцины закончится 27 июня, но Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) может выдать разрешение на его продление до 8 августа.

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