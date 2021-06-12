Президент Аргентины выразил слова благодарности России за помощь в противостоянии коронавирусу

Аргентинский лидер Альберто Фернандес поблагодарил Россию за вакцину от COVID-19, которую в стране применяют в рамках прививочной кампании. Речь идет о “Спутнике V”. Также глава Аргентины поздравил российских граждан с Днем России.
Фернандес назвал Российскую Федерацию “надеждой перед лицом неопределенности”, имея в виду пандемию коронавируса. Аргентина, по его словам, очень признательна российской стороне за то, что “открыла двери”, позволив жителям страны прививаться эффективной вакциной.
Аргентинский лидер подчеркнул, что благодаря России страна в Южной Америке ощущает спокойствие. Отметим, что в Аргентине вакцинировать граждан от COVID-19 начали “Спутником V” 29 декабря прошлого года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.