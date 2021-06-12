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Президент Аргентины выразил слова благодарности России за помощь в противостоянии коронавирусу

, 20:35 Источник: ТАСС

Президент Аргентины выразил слова благодарности России за помощь в противостоянии коронавирусу
pixabay.com

Аргентинский лидер Альберто Фернандес поблагодарил Россию за вакцину от COVID-19, которую в стране применяют в рамках прививочной кампании. Речь идет о “Спутнике V”. Также глава Аргентины поздравил российских граждан с Днем России.

Фернандес назвал Российскую Федерацию “надеждой перед лицом неопределенности”, имея в виду пандемию коронавируса. Аргентина, по его словам, очень признательна российской стороне за то, что “открыла двери”, позволив жителям страны прививаться эффективной вакциной.

Аргентинский лидер подчеркнул, что благодаря России страна в Южной Америке ощущает спокойствие. Отметим, что в Аргентине вакцинировать граждан от COVID-19 начали “Спутником V” 29 декабря прошлого года.

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