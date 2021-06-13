В Китае при взрыве газа погибли не менее 11 человек

В городе Шиянь в китайской провинции Хубэй произошел взрыв природного газа. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погибли не менее 11 человек, 144 попали в больницы.
Взрыв прогремел около 6.30 по местному времени (1.30 по Москве) на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где располагался продовольственный рынок. В результате случившегося оказались разрушены около 40 киосков.
Подчеркивается, что в момент происшествия на рынке уже были люди. Из-под завалов спасателям удалось вытащить 144 человека, они были госпитализированы. 37 пострадавших находятся в критическом состоянии. Погибли одиннадцать граждан.
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