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В Китае при взрыве газа погибли не менее 11 человек

, 08:30 Источник: РИА "Новости"

В Китае при взрыве газа погибли не менее 11 человек
скорая помощь в Китае, Liu Fang/Xinhua

В городе Шиянь в китайской провинции Хубэй произошел взрыв природного газа. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погибли не менее 11 человек, 144 попали в больницы.

Взрыв прогремел около 6.30 по местному времени (1.30 по Москве) на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где располагался продовольственный рынок. В результате случившегося оказались разрушены около 40 киосков.

Подчеркивается, что в момент происшествия на рынке уже были люди. Из-под завалов спасателям удалось вытащить 144 человека, они были госпитализированы. 37 пострадавших находятся в критическом состоянии. Погибли одиннадцать граждан.

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