В КНР на заводе по производству поликремния прогремел мощный взрыв

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9 июня 2021, 10:46 Источник: news.ru

pixabay.com

Территорию химического завода в Китае охватило пламя после взрыва. Этот объект находится в городе Шихэцзы и специализируется на производстве поликремния. По данным китайских информационных ресурсов, которые в своем материале ссылаются на сведения руководства предприятия, произошел взрыв кремнезёмного реактора.

На место инцидента прибыли сотрудники спасательных служб. После осмотра они заявили, что им требуется содействие дополнительных подразделений. При этом пожар удалось запечатлеть на видео.

Также отмечается, что дым поднялся вверх на десятки метров. Напомним, что в минувшем году мощный взрыв зафиксировали на территории химического завода “Фусинь-1” в Китае. Тогда взрыв унес жизни свыше ста человек.

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