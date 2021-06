Британцы отреагировали на реакцию Путина об оскорблениях Байдена

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июня 2021, 16:34 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. Лидер России подчеркнул, что привык к атакам с различных сторон. По его словам, его нисколько не удивляет оскорбление хозяина Белого дома Джозефа Байдена в его адрес.

Отметим, что в начале весны текущего года американский президент в ходе беседы с журналистом согласился с тем, что Путин является убийцей. Он заявил, что российское руководство ответит за якобы вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

В свою очередь читатели Daily Mail стали активно обсуждать интервью президента РФ телеканалу NBC. Некоторые подчеркнули, что глава России умеет тщательно подбирать слова, на что неспособен Байден.

Пользователь Facts Not Optional написал, что Путину и всему остальному миру нет никакого дела до того, что думает американский президент. “Я верю Путину. Байден - бездушный лжец”, - отметил Having my say. “Байден - это бессвязное старое посмешище, он не в состоянии никого критиковать”, - полагает UkiwiK. “Путин не терпит оскорблений и защищает свою страну, наши руководители могли бы у него поучиться”, - написал smithp1.

